Украинская певица Оля Полякова вместе с Машей Ефросининой обсудила отношения с ней мужчиной Вадимом. Она рассказала, что по сети ходят слухи о ее разводе.

Читайте также Забрали все, – Оля Цыбульская рассказала об уголовном производстве, открытом против ее брата

Оля Полякова о разводе с мужем

Кто-то пустил слух, что я рассталась с Вадиком. Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут, потому что и моему Вадику его друзья задали вопрос: "Вы что развелись?" Кто-то пустил этот слух. Я не расстаюсь с Вадиком,

– заявила певица.

Оля Полякова рассказала, что война, наоборот, скрепила их брак. Но поскольку они долгое время жили на расстоянии во время войны, сейчас им трудно быть вместе.

"Мы сейчас общаемся гораздо больше, чем общались до войны. По крайней мере, мы созваниваемся несколько раз в день, чего раньше не было. Если я ехала на гастроли, я могла три дня не звонить. Сейчас мы все время в спайке. Почему? Потому что в нас куча вопросов и у нас будто общения стало больше. Но мы отвыкли друг от друга. Когда мы сходимся на одной территории, мы ссоримся страшно".

Ругаемся так, что просто не можем друг друга выдерживать, потому что привыкли жить на расстоянии. Это ужасно. И я понимаю, что если мы начнем жить вместе, если к этому не разбежимся, то к этому нужно будет снова привыкать. Но я не развелась и не собираюсь. Хватит распускать эти сплетни.



Полякова с мужчиной / Фото из инстаграма звезды

Что Оля говорила о муже до войны

Еще в конце прошлого года, до начала Великой войны, Оля Полякова часто говорила о кризисе в отношениях с мужем. Она признавалась, что чувствует, что у ее супругов с Вадимом началась кризис. Звезде вроде бы стало скучно в этих отношениях, поэтому она не понимала, что будет дальше.

В то же время Полякова говорила, что не хочет разводиться. Когда в паре заходил разговор о разрыве, Вадим демонстрировал уважение и любовь, что умиляло Олю. "Он мне дорог как память", – говорила певица.