Известная украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина создали совместный проект. Вместе они обсудили проблемы в долгом браке. Оля Полякова призналась, что после 15 лет брака она почувствовала, что переживает кризис в отношениях с мужем Вадимом.
Интересно Двойное счастье свалилось на голову, – жена Дмитрия Комарова о знакомстве с мужем
Оля Полякова об отношениях с мужем
Исполнительница рассказала, что раньше разговаривала с Вадимом очень часто. Они были не только парой, но и лучшими друзьями. Из-за этого в течение 15 лет супруги не находились в кризисе. Однако все изменилось.
Сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешь себе вопрос: и все, это конец?
– призналась артистка.
"Понятно, что женщина не занятая идет и находит себе любовника, развлечения, еще что-то. А женщина занятая где-то сублимирует", – добавила Оля Полякова.
Знаменитость поделилась, что раньше их отношения были переполнены эмоциями и страстью: "Помню, убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лицо. Сегодня этого нет. С одной стороны я этого уже и не хочу, но это, наверное, и подогревает всю страсть".
Так, заканчивается страсть, регулярный секс, романтизм. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружите. Если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы,
– считает Оля Полякова.
Интересно, что еще в марте исполнительница рассказывала, что ей очень повезло с мужем. Тогда она призналась, что Вадим – ее победа и успех.
Оля Полякова с мужем и детьми / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Что известно о браке Оли Поляковой
- Певица познакомилась с бизнесменом Вадимом Поляковым, который старше ее на 15 лет, довольно случайно. Она получила заказ на выступление на "благотворительном" вечере, который оказался днем рождения мужа.
- Оля Полякова узнала об обмане и отказалась выходить на сцену. Вадим лично извинился за выходку друзей. Так началось их общение, а потом – роман. По словам артистки, сначала она была любовницей бизнесмена, поскольку он был женат.
- Оля и Вадим Поляковы сыграли свадьбу в 2004 году. В следующем году у них родилась первая дочь Мария, а в 2011 году на свет появилась Алиса