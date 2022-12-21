Сергей Цыбульский, брат известной певицы, волонтер и владелец салона авто. Оля Цыбульская рассказала, что против него выдвинули обвинения и уголовное производство – вроде бы он незаконно получал прибыль от продажи ввозимых в Украину автомобилей как гуманитарная помощь.

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Против брата Цыбульской возбуждено уголовное дело

Оля Цыбульская объяснила, что все дело в старых законах о волонтерах, написанных уже очень давно и не сходящихся с современной Украиной. Теперь эти статьи препятствуют не только ее брату, но и многим волонтерам.

Среди них много ребят, имеющих особые награды от президента, от господина Залужного, которые с первого дня делали все возможное, чтобы машины, обогреватели и другая помощь ехали на фронт как можно быстрее. Потому что у нас нет времени долго играть, нам нужно уже сейчас,

– поделилась артистка.

Певица добавила, что у брата забрали все, что у него было, к тому же несанкционировано. Вся ситуация напоминает Оле 90-е годы.

"Забрали все, и автомобили, и личные вещи. И забрали несанкционированно. Пришли и отжали. И это не нормально в новой Украине, за которую мы все боремся. Думаю, не за то наши военные на передовой гибнут, чтобы не было возможности у нас в правовом поле решать вопросы. Нужно решать их открыто, в пользу государства, а не действовать по законам и с замашками 90-х, с малиновыми пиджаками и связями".