О романе австралийского актера и звезды "Голодных игр" Лиама Хемсворта и модели Габриэллы Брукс появились слухи еще в конце 2019 года. Иногда папарацци фотографировали звездную пару вместе, но удавалось им это очень редко.

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Лиам Хемсворт показал фото с любимой

31-летний актер посетил благотворительный ужин Gold Dinner 2021 вместе с новой избранницей, которая моложе его на 6 лет. К тому же Лиам опубликовал фото с моделью на личной странице в инстаграме.

На светском мероприятии Хемсворт и Брукс появились в нарядах одинакового цвета, свидетельствуя, что они пара. Габриэлла примерила длинное пышное платье с глубоким декольте, украшенным рюшами. Зато актер выбрал темную рубашку и красивый черный костюм.

Фантастический вечер, в рамках которого были собраны необходимые средства для лечения и много рассказано об одной из важнейших и сложных проблем – психическом здоровье детей. Спасибо Монике Сандерс-Вейнберг за организацию вечера и всего, что вы делаете для детской больницы Сиднея,

– поделился Хемсворт под фото.

Что известно о предыдущих отношениях Лиама Хемсворта