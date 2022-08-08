В апреле украинская блогерша Саша Бо объявила, что второй раз выходит замуж за врача-стоматолога Платона Тарнавского, с которым встречается с осени 2021-го. Он якобы не публичная личность, но звездную возлюбленную в скандалы втягивает.

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Как оскандалился жених Саши Бо

Не продавайте "беженцам" собственность в Карпатах во время войны, если не хотите еще одного Донецка и Луганска здесь, и чтобы вас пришли "освобождать",

– написал Платон Тарнавский в инстаграм-сторис.

У жениха Саши Бо закрытый профиль в инстаграме, хоть и следят за ним почти 28 тысяч пользователей. Поэтому его скандальную сторис запостили и прокомментировали в Jobnytui SMM.

"Здесь бойфренд Саши Бо тоже заделался политическим экспертом. А почему только в Карпатах? Я наоборот за горы не переживала бы, потому что гуцулы натолкут трембитами. Но что это за клеймение? Это как говорить, что все цыгане воруют, а украинцы все любят сало", – написали в сообществе.

Скриншот с инстаграм-сторис

Напомним, ранее в шоу-бизе был обратный скандал – на украинцев из западных областей "наезжал" победитель "Холостячки" Александр Эллерт, родившийся и выросший в Харцызске Донецкой области. Он упрекал их за то, что те на 200% подняли цены на аренду, притесняют своих же за русский язык и "гребут" амуницию.