Украинская певица Слава Каминская около двух месяцев живет в Нидерландах. Она подробнее рассказала об условиях проживания и желании вернуться домой.

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Слава Каминская о жизни в Нидерландах

Исполнительница поделилась, что живет в одном из селений под названием Нордвейк. По ее словам, там невероятные виды.

Я уже крестьянка. Но, честно говоря, здесь очень хорошие деревни! Едешь по улице – все как из мультика. Если бы только не было так холодно и люди не были такими нордическими – вообще было бы супер! Представьте, на прошлой неделе я ходила в шубе,

– рассказала Слава Каминская.

Звезда с семьей продолжает жить в гостинице, которую им предоставили. Семья употребляется на десяти квадратных метрах, а вместе с ними живет еще и собака: "Пожалуй, я настолько провинилась в прошлой жизни, что сегодня я с мамой, беззубой собакой, нет нянь и мы уживаемся на десяти квадратных метрах! Это мечта всего моей жизни. Я не понимаю, за что это мне. Я вроде бы всегда хорошо относилась к людям, помогала... что со мной не так?".



Дети Славы Каминской / Фото с инстаграма звезды

Хочет ли Слава Каминская домой

Артистка поделилась, что жизнь не в Украине научила ее многому новому: теперь она умеет стирать и самостоятельно заправляет бак. Звезда постоянно вспоминает о родине и как там было хорошо, но сейчас боится возвращаться из-за детей.

"Лаура постоянно спрашивает, как там ее игрушки, не своровали ли их, не взорвали ли? Дети, как дети, им нравится. Я уже сейчас возвращалась бы, мне все равно на сирены, но как вспомню, как я вывозила детей оттуда и боюсь, чтобы это все не повторилось и что во второй раз это сделать просто не удастся. Здесь хорошо, но это не мое", – призналась Слава.