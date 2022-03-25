Слава проехала 1700 километров, чтобы добраться до родных. Сейчас звезда временно живет в Гааге и надеется, что в ближайшее время сможет вернуться в родную Украину.

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Исполнительница распространила две публикации, в которых описала свои эмоции от всего переезда.

Мне иногда очень стыдно , что я смогла выехать из этого ада, а многие остались в нем, но как мать и дочь я не могла поступить иначе. Я очень хочу домой и верю в нашу победу. Иначе быть не может. Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом и мы его отстоим,

– написала в инстаграмме Каминская.



Слава Каминская в Нидерландах / Фото из инстаграммы

Также звезда поделилась, что очень удивилась тому, как ее приняли в другой стране. " Незнакомые люди становятся близкими и считают своим долгом, помочь всем, кто оказался в этой страшной ситуации. Приятно осознавать, всё-таки есть человечность в человеке. Я нахожусь сейчас в Нидерландах и если честно, была очень удивлена, тому, как нас встречали", – рассказала певица.