Украинская певица и солистка группы "Неангелы" Слава Каминская в новом интервью рассказала о потере отца. Она призналась, что до сих пор не смогла осознать трагического события.

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Слава Каминская о смерти отца

Исполнительница поделилась, что до сих пор тяжело переживает потерю родного человека.

Я поехала на похороны после концерта. Трудно. В декабре мы начали общаться, в феврале я узнала, что у него рак. Я до сих пор не пережила эту потерю. Мне кажется, что он ушел в свой последний рейс. Я очень любила своего отца, я очень сожалею, что мы не общались столько лет,

– рассказала певица.

Слава Каминская добавила, что после примирения с отцом говорила с ним каждый день. Досадным образом, звезда так и не смогла попрощаться с папой.

"Он звонил, общался с Леоном, с Лаурой. Я им до сих пор не сказала, что его уже нет. Перед тем, как он впал в кому, он звонил мне, а у меня что-то не было времени, я не взяла трубку. Через неделю его не стало. Я очень сожалею, что в тот момент у меня не было времени взять трубку. Я не успела сказать ему: "Прощай", – со слезами на глазах призналась артистка.

Что известно о смерти папы Славы Каминской