В личном профиле экс-участница группы" НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала щемящее сообщение, которое посвятила покойному отцу Виталию. Она впервые призналась, что ее папа боролся с болезнью, детали которой раскрывать не стала. Однако мужчина умер внезапно.

Важно У Славы Каминской умер папа

Певица очень жалеет, что за все время, которое отец болел, она так и не навестила его и не попрощалась лично. Вместо звездной дочери это сделал папа, который приснился ей перед своей смертью.

"Я очень сильно переживаю, что за время, которое мы боролись с болезнью, я не нашла моральных сил и не приехала к нему. Все жизненные вопросы – это ничто, по сравнению с вашими близкими. И, к сожалению, время Х наступает внезапно", – поделилась Слава Каминская.

Смерть отца стала настоящим потрясением для звезды. Уже второй день она не выходит из квартиры и утешается детьми.

Лежу в комнате второй день и не реагирую ни на что. Кому-то нужно быть сильным, даже когда хочется казаться слабым. Действительно больно очень,

– эмоционально написала Слава Каминская.

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Что известно об отношениях Славы Каминской с покойным отцом?

Отец артистки – моряк дальнего плавания – ушел из семьи, когда ей было всего 7 лет. После развода с женой Виталий нашел новую возлюбленную, с которой переехал в Россию, поэтому не был близок со своей звездной дочерью. Они не общались более 20 лет. Мужчина впервые увидел внуков – Леона и Лауру – в январе прошлого года, когда им было 5 и 4 года.

"Да, мы с папой мало общались, да, его практически не было в моей жизни, да, я его любила и люблю, и буду любить всегда! При жизни, априори я обязана ему за это, за детские воспоминания, когда наша семья была семьей", – написала Слава Каминская в новой публикации.