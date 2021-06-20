Но по словам ведущего "Нового канала", его он приобрел уже после смерти отца. Стоит добавить, что отец Притулы умер из-за онкозаболевания в 2005 году.
Когда папа был жив, я не имел возможностей одаривать его чем-то необычным. И он был достаточно скромным в своих запросах к жизни. Но он был большим, здоровым человеком. И когда я смотрел, как он сидит за рулем своего ВАЗ-2106, того несчастного "Жигули", и выглядит, как медведь, каждый раз думал: когда я вырасту и стану на ноги, куплю отцу большой джип!
– рассказал Притула.
Большую машину Сергей Притула действительно купил. Но, по горькому стечению обстоятельств, этот автомобиль он приобрел себе. И ласково называл "Мишка".
"К сожалению, отец умер в 2005 году. А в 2012 году, когда я уже достаточно крепко стоял на ногах и у меня появились достаточно большие деньги, я покупал машину. Не имея до этого ни одного автомобиля, я купил Range Rover Sport – большую здоровую черную машину. Когда я ее приобрел, сказал: "Ну, бать, вот. Жаль, что не тебе. Но я вместо тебя покатаюсь", – добавил телеведущий.
Сергей Притула с отцом / Фото пресс-службы "Нового канала"
Что известно о семье Сергея Притулы?
- Отца телеведущего звали Дмитрий Притула. Вместе с женой Валентиной они родили и воспитали Сергея и Василия.
- Сергей Притула уже дважды был женат: первый его брак не сложился с Юлией Андрейчук, но она родила ему сына Дмитрия.
- В 2015 году Притула женился во второй раз на Екатерине Сопельник. В 2017 году у них родилась дочь Соломия, а в 2021 – дочь Стефания.