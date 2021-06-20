Українська співачка й солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у новому інтерв'ю розповіла про втрату батька. Вона зізналась, що досі не змогла усвідомити трагічної події.
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Слава Камінська про смерть батька
Виконавиця поділилась, що досі тяжко переживає втрату рідної людини.
Я поїхала на похорон після концерту. Важко. У грудні ми почали спілкуватися, у лютому я дізналася, що у нього рак. Я і досі не пережила цю втрату. Мені здається, що він пішов у свій останній рейс. Я дуже любила свого батька, я дуже жалкую, що ми не спілкувалися стільки років,
– розповіла співачка.
Слава Камінська додала, що після примирення з батьком говорила з ним щодня. Прикрим чином, зірка так і не змогла попрощатися з татом.
"Він телефонував, спілкувався з Леоном, з Лаурою. Я їм досі не сказала, що його вже нема. Перед тим, як він впав в кому, він телефонував мені, а в мене щось не було часу, я не взяла слухавку. За тиждень його не стало. Я дуже жалкую, що в той момент у мене не було часу взяти слухавку. Я не встигла сказати йому: "Прощавай", – зі сльозами на очах зізналась артистка.
Що відомо про смерть тата Слави Камінської
- 7 травня артистка повідомила про втрату батька, однак не розповіла причини смерті та інших деталей.
- Згодом Слава Камінська зізналась, що тато Віталій боровся з раком. Вона дуже шкодувала про те, що за час хвороби не відвідала батька особисто. Зірці важко було переживати втрату.
- Співачка поділилась, що дуже довго не спілкувалась з батьком. Зі своїми онуками Віталій побачився вперше у січні 2020 року. Та це не могло полегшити болю від смерті найближчого.