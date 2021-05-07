Причину смерти звезда не сообщает. Также неизвестен его возраст и кем он работал. Поклонники уже выражают свои соболезнования звезде. Среди них – Леся Никитюк, Кристина Горняк, Эльвира Газанова.

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Папа ... Ты мне сегодня снился ... Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа ...

– написала Слава Каминская.

Кроме теплых слов артистка поделилась архивными фотографиями со своим отцом: на одной из них Слава – еще совсем маленькая и сидит на руках у молодого отца, а на другой – держит отца за руку.

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Что известно об отце Славы Каминской?

У певицы были теплые отношения с отцом, хотя они вместе почти не жили. Ее мама и папа развелись, когда Слава была еще ребенком. Зимой 2020 года Слава Каминская впервые за долгое время увиделись с отцом и познакомила его со своими детьми – сыном Леоном и дочерью Лаурой. В кругу семьи Каминская также праздновала Новый год.



Слава Каминская праздновала Новый год с отцом / Фото из инстаграма звезды