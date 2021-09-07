Слава Каминская призналась, кто стал спонсором ее сольной карьеры

После распада группы "НеАнгелы" ее участницы начали сольные карьеры. Слава Каминская призналась, что сама спонсирует и продюсирует свое музыкальное развитие как певицы.

Известная украинская певица Слава Каминская активно развивает сольную карьеру после распада группы "НеАнгелы". Артистка уже работает над дебютным альбомом.

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Как развивается карьера Славы Каминской

Во время участия в группе "НеАнгелы" исполнительница сотрудничала с продюсером Юрием Никитиным. Теперь же продюсером и спонсором является она сама.

Я себе продюсер, я себе спонсор, я – певица. Я – самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю,

– заявила артистка.

Слава Каминская добавила, что часто предстает перед трудностями по коммуникации с людьми. Ранее эти вопросы решались продюсером или менеджером, теперь же певице приходится самой решать важные вопросы.

"Такие разные люди. То, чем я раньше не занималась, теперь приходится делать. Ранее тебе дали – запела, пришла на студию – записала. А теперь нужно думать – подходит или не подходит", – отметила Каминская.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Сольная карьера звезды