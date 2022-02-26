Похоже, бежать из Киева бывшей солистке "НеАнгелов" некуда. Днем она отсиживается в квартире в многоэтажном доме, а ночью спускается в бомбоубежище. Там Слава Каминская оборудовала кровать для детей прямо на полу.
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Доброе утро. Хотя добрым назвать его не могу. Постоянные сирены и взрывы просто сводят с ума. Третий день дети спят на полу и дышат пылью,
– пожаловалась певица.
Дети Славы Каминской в бомбоубежище / Фото из инстаграма певицы
Сама же Слава Каминская заболела. Сейчас ее раздражают пропагандистские российские СМИ, которые подло врут о "защите мирных жителей от неонацистов". Звезда хочет, чтобы те в конце концов признали агрессию их родины против Украины, или "закрыли шарманки".
Российские войска взрывают жилые дома и разрушают наши города. И мы узнаем информацию с места событий, а не из лживых ртов журналистов, певцов и всякой нечисти,
– написала разъяренная артистка.
Полный текст публикации Славы Каминской:
Доброе утро. Хотя добрым назвать его не могу. Постоянные сирены и взрывы просто сводят с ума. Третий день дети спят на полу и дышат пылью.
Российские СМИ до сих пор врут о какой-то защите мирных жителей от неонацистов. От каких неонацистов? Российские войска взрывают жилые дома и разрушают наши города. И мы узнаем информацию с места событий, а не из лживых ртов журналистов, певцов и всякой нечисти, которая понятия не имеет, что здесь происходит на самом деле. Пожалуйста, прекратите вашу "защиту" и убирайтесь! И если не можете помочь, хотя бы закройте свои шарманки.
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