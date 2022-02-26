Похоже, бежать из Киева бывшей солистке "НеАнгелов" некуда. Днем она отсиживается в квартире в многоэтажном доме, а ночью спускается в бомбоубежище. Там Слава Каминская оборудовала кровать для детей прямо на полу.

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Доброе утро. Хотя добрым назвать его не могу. Постоянные сирены и взрывы просто сводят с ума. Третий день дети спят на полу и дышат пылью,

– пожаловалась певица.

Дети Славы Каминской в бомбоубежище / Фото из инстаграма певицы

Сама же Слава Каминская заболела. Сейчас ее раздражают пропагандистские российские СМИ, которые подло врут о "защите мирных жителей от неонацистов". Звезда хочет, чтобы те в конце концов признали агрессию их родины против Украины, или "закрыли шарманки".

Российские войска взрывают жилые дома и разрушают наши города. И мы узнаем информацию с места событий, а не из лживых ртов журналистов, певцов и всякой нечисти,

– написала разъяренная артистка.

Напомним, каждую ночь в бомбоубежище спускается и Маша Ефросинина с детьми. Она тоже в бешенстве из-за российской пропаганды, особенно тех, с кем дружила раньше – Тины Канделаки и Николая Баскова. Ведущая публично обратилась к звездам, чтобы сказать, что их проклинает вся Украина.

Полный текст публикации Славы Каминской:

Доброе утро. Хотя добрым назвать его не могу. Постоянные сирены и взрывы просто сводят с ума. Третий день дети спят на полу и дышат пылью.

Российские СМИ до сих пор врут о какой-то защите мирных жителей от неонацистов. От каких неонацистов? Российские войска взрывают жилые дома и разрушают наши города. И мы узнаем информацию с места событий, а не из лживых ртов журналистов, певцов и всякой нечисти, которая понятия не имеет, что здесь происходит на самом деле. Пожалуйста, прекратите вашу "защиту" и убирайтесь! И если не можете помочь, хотя бы закройте свои шарманки.

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