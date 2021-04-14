Известная украинская певица Слава Каминская находится на отдыхе в Египте и часто делится откровенными фото из отпуска. Однако на этот раз звезда очаровала поклонников новым фото с двумя детьми.

Популярная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская наслаждается отпуском в Египте. Теперь она отдыхает с двумя детьми – Леонардом и Лаурой. На личной странице артистка опубликовала новую фотографию.

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Фото Славы Каминской с детьми

Знаменитость устроила съемку с дочкой и сыном во дворе возле дома, где сейчас отдыхает. Она позировала перед бассейном, держа в объятиях Леонарда. Слава Каминская и ее дочь Лаура искренне улыбались на камеру.

Певица предстала в стильном образе. Она примерила черный топ и синие широкие брюки с гороховым принтом. Сверху звезда накинула белую рубашку и дополнила образ крупными солнцезащитными очками и фиолетовой сумкой. Слава Каминская распустила волосы и сделала легкий макияж.

Леонард позировал в белой футболке и черных шортах. Зато Лаура выбрала яркое весеннее платье с полосатым принтом.

Слава Каминская с детьми / Фото из инстаграма Славы Каминской

Поклонники поделились восторгом от фото знаменитости с ее потомками в комментариях под заметкой: