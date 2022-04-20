Алан Бадоев вместе с другом и коллегой Максом Барских долгое время работал в России. Бадоев снимал клипы как для украинских, так и для российских артистов, чем показывал, что между нашей и русской культурами вроде бы нет предела. Сейчас мужчина сожалеет об этом.

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Алан Бадоев о работе в России

Первые сутки войны режиссер не осознавал, что действительно началась полномасштабная атака России. В 2014 году страна-агрессорка ворвалась в его родной Донецк, а теперь пришла во второй дом. Среди друзей, приехавших к Алану утром 24 февраля, был Макс Барских. Артист, долгое время гастролировавший и получавший награды в России, теперь жестко осудил войну и встал на защиту родной земли. Оба мужчины отрезали все контакты со страной-террористкой.

Пожалуй, я один из тех, кто делал все, чтобы размазать границы между Украиной и Россией. Это было неосознанно, я из Донецка… За этот месяц я много обдумал. Понимаю, что и я, и Максим нашим творчеством размазывали границы между странами. Я, наверное, один из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов", помогал создавать общую "творческую подушку". И теперь я понимаю, насколько это ужасно, безответственно,

– сказал Алан.

Также Бадоев подчеркнул, что теперь нужно создавать невидимую стену между украинской и русской культурами. Он не общается со знакомыми из России, поскольку они не осудили войну, а просто предлагали ему переехать в Москву.