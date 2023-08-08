Кто-то потерялся, – продюсер Поляковой прокомментировал заявление Демина о Потапе
Источник:"Слава - Ясинскому"
Ведущий Слава Демин высказал мнение, что во время войны Потап словно потерялся. Продюсер Михаил Ясинский прокомментировал.
Ведущий Слава Демин и продюсер Михаил Ясинский обсудили украинских артистов. Они заметили, что некоторые из звезд "первого эшелона" не смогли адаптироваться к реалиям войны.
Интересно Он обиделся на меня, – Мишель Андраде рассказала, какие у нее отношения с Потапом.
Михаил Ясинский о "потерянном" Потапе
Слава Демин привел в пример рэппера и продюсера Потапа. "Мне жаль, что Потап потерялся. А у меня ощущение, не знаю, пересидел ли он".
Михаил Ясинский ответил, что мир меняется, а вместе с ним и артисты. Это не касается того, в каком эшелоне находится артист.
Это отдельный вопрос Алексея Потапенко. К первому эшелону артистов это не имеет отношения вообще. Это вопрос лично к нему. Это их дела личные. Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся,
– сказал Ясинский.
"Но для первого эшелона артистов происходит то же самое, что происходит для тех, кто вчера был во втором, а оказался в третьем. Кто был в четвертом, оказался во втором. Каким будет завтрашний день, вот что меня интересует. Не может быть вершины, которая была до этого. Мир изменился".
Подкаст Славы Демина и Михаила Ясинского: смотрите видео онлайн
Что звезды говорят о Потапе
- Коля Серга назвал рэпера "попсовым исполнителем", который в основном ориентировался на материальное благополучие. Поэтому, по мнению Серги, его легко испугать. Потап бы приятно удивил, если бы пошел в армию.
- Дмитрий Монатик поделился, что ему сложно отвечать за Алексея. Но ему кажется, что у него не хватает внутреннего ресурса или энергии или желания.
- Даша Астафьева заметила, что Потапу и Насте Каменских не хватает искренности. По ее мнению, рэпер не писал бы песни "Волонтер", если бы сам разгрузил гуманитарку.