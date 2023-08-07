Украинская певица Мишель Андраде заверила, что ушла из продюсерского центра МОЗGІ Entertainment (теперь – Pomitni) без ссор и скандалов. Однако отношения с бывшими коллегами сложились по-разному.

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Мишель Андраде об отношениях с Потапом

Артистка поделилась, что сейчас особо не общается с бывшими наставниками. По словам Мишель, Потап чуть не заменял ей отца в определенные моменты, но теперь она чувствует, что у продюсера осталось оскорбление.

Он творческий человек. Я не хочу какого-то сексизма сейчас, но мне кажется, что он обиделся на меня. Потому что он вложил свое сердце и деньги. Я тоже вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит какую-то обиду внутри,

– считает Андраде.

Певицы оставили возможность исполнять свои хиты, написанные в процессе сотрудничества. Она призналась, что после разрыва с МОЗGІ презентовала и несколько новых песен, поэтому о своем уходе совсем не жалеет.

"Мне было более неудобно из-за творчества, о музыке, которую я хотела выпускать. Мне не давали этого делать. Я понимаю сейчас почему. Но тогда мне казалось, что они меня не понимали. В какой-то момент, когда я осталась без них и я выпустила несколько своих песен, – поняла, что есть творчество для себя, есть бизнес, который нужно создавать, это твой заработок, я поняла их, никогда не сожалела о том, что мы разошлись, что мы уже не вместе. Я никогда не жалела о том, что мы разошлись, что мы уже не вместе. Это мой опыт. Я за него очень благодарна".

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Добавим, что Мишель Андаде для создания новых песен использовала сбережения, которые откладывала еще во время работы с Потапом. Теперь она создает музыку благодаря рекламе, небольшому количеству концертов и с помощью друзей.