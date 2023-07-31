Он отметил, что доходы упали в десять раз. По его словам, для известного артиста заработок в две тысячи долларов это ни о чем. Этого хватит только для того, чтобы человек спокойно работал, планировал что-то и закрывал бытовые проблемы. Однако у топовых звезд значительно больше потребностей. По меньшей мере, им нужно удерживать команду и заботиться о своем внешнем виде.

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Ясинский рассказал о доходах популярных артистов

Как сообщил музыкальный продюсер, до полномасштабного вторжения России в Украину такие звезды как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов, то есть 100-150 тысяч долларов в месяц. Однако после 24 февраля 2022 года доходы сильно снизились.

Появилась реклама, концерты. В год сейчас эта сумма — 100-150 тысяч долларов,

– рассказал продюсер.

К тому же мужчина назвал средний гонорар топовых артистов на корпоративах. Он сейчас составляет от 10 до 15 тысяч долларов, однако Ясинский отметил, что это в основном частные события за границей. По его словам, они могут происходить один раз в месяц.

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К слову, ранее украинский телеведущий Игорь Кондратюк признался, что живет за те деньги, которые раньше накопил. Он сейчас получает до 10 тысяч гривен пенсии. По его мнению, она вполне "приличная". Следовательно, ему сейчас хватает средств. Также продюсер признался, что за одну программу "Караоке на Майдане" он получал около двух тысяч долларов.