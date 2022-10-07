"Есть шанс на возвращение любви": Слава Демин заинтриговал общим фото с экс-женой
Источник:инстаграмм Славы Демина
В январе прошлого года радиоведущий Слава Демин объявил, что разводится с супругой Ксению Мищенко. Теперь шоумен опубликовал фото с экс-любимой и намекнул на возобновление отношений.
У экс-супруги есть общий сын. Ведущий поделился, что ради него они сохраняют дружеские отношения. Ребенок не должен страдать из-за того, что родители развелись.
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Слава Демин об отношениях с экс-женой
Ведущий поделился забавным фото с Ксенией, а словами об отношениях намекнул на вероятное воссоединение. Демин подчеркнул, что отношения между бывшими должны быть такими, чтобы не было стыдно перед общими детьми. А также, если это необходимо, можно работать над возвращением любви.
Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми. Именно такие у нас отношения с Ксю! Мы считаем, что от случившегося между родителями не должен страдать ребенок. А еще есть шанс на возвращение любви. Главное над этим поработать. Если вам это действительно нужно,
– написал ведущий под общим снимком.
Слава Демин с эксдружиной / Фото из инстаграмма ведущего
Развод Славы Демина и Ксении Мищенко: что известно
- Слава и Ксения были в отношениях 13 лет, 10 из которых прожили в браке.
- Ведущий рассказывал, что их отношения разрушили банальный быт, они стали токсичными. Влюбленные понимали, что не испытывают друг к другу тех чувств, которые были раньше.
- Пол года пара пыталась спасти брак, но все было бесполезно. О разводе первым заговорил ведущий Слава. Муж сразу сказал, что будет искать для себя новое жилье.
- После официального развода у жены осталась квартира, а у него – автомобиль.
- Демин подчеркивал, что самое главное в процессе разрыва отношений – это ребенок. Он с Ксенией пытались оставаться хорошими и любящими родителями для сына, даже несмотря на то, что больше не любят друг друга.