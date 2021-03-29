Украинский телеведущий Слава Демин в январе 2021 года разошелся со своей женой Оксаной после 13 лет отношений. Ведущий признался, что их отношения разрушил банальный быт.

В программе "ЖИЛ" мужчина поделился, что все началось с ремонта в квартире. Из-за всех бытовых вещей они поняли, что больше не имеют тех чувств друг к другу, что раньше.

К слову Ведущий Слава Демин разошелся с женой после 13 лет отношений

Переезжали в новую квартиру, нас захватил очень сильно ремонт. Мы все силы, все мысли давали туда. Остался треугольник: я – малый, Оксана – малый. Не было я и Оксана. Относишься ко второй половинке по-дружески, но нет у тебя этой романтической тяги,

– пояснил Демин.

Он добавил, что полгода пара пыталась спасти брак, но все было бесполезно. О разводе первым заговорил ведущий Слава. Мужчина сразу сказал, что будет искать для себя новое жилье. После официального развода у жены осталась квартира, а у него – автомобиль, которым он часто подвозит экс-любимую на работу.

Они двое работают на шоу "Липсинк батл" Оксана – режиссером, а Слава – ведущим бэкстейджа. С сыном-пятиклассником Слава Демин проблем не имеет – обязанности по воспитанию они с Оксаной распределили поровну.