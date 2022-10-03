Соцсетями разлетелось видео, где 36-летний ведущий Алексей Дурнев ужинает в Черновцах с блогершой Дашей Майоровой, инстаграм-аудитория которой насчитывает 239 тысяч. Они заказали столик на террасе ресторана и попали в объектив прохожих, передает 24 канал.

Читайте также Многие семьи расходятся, – Квиткова ответила, преодолела ли кризис в отношениях с Добрыниным

После этого Дурнев и Майорова отправились в горы – публиковали сторис из одного и того же коттеджа в горах. Интересно, что кровать в номере с панорамными окнами была двуспальной.

Как Алексей Дурнев комментирует свой роман с бьюти-блогершой

Уважаемые, в тиктоке завирусилось видео, где я с Дашей в ресторане. Девушки уже пишут мне проклятие. Хочу отметить, что мы просто приятели и поэтому вместе ужинали,

– оправдался Алексей Дурнев в инстаграме.

Алексей Дурнев о романе с Дашей Майоровой / Скриншот из инстаграм-сторис ведущего

Бьюти-блогерша Даша Майорова тоже не обошла вниманием ажиотаж вокруг ее ужина и уик-энда с Алексеем Дурневым. "Уважаемые фанатки, угомоните свои таланты", – написала Даша Майорова в инстаграм-сторис. Она также прикрепила видео, где подкалывает ютубера из-за того, что его видели с "хорошей талантливой" девушкой, а он улыбается и обнимает ее в ответ.

Интересно! Даша Майорова – украинская инстаграм-инфлюэнсерша, блогерша, с 1,6-миллионной аудиторией в тиктоке. Девушка родом из Кременчуга. Она известна своими яркими макияжами и бьюти-лайфхаками.