После того, как не взяли в "Холостячку": Слава Демин признался, пойдет ли на "Холостяк"

Почти два года назад Слава Демин разошелся с женой Ксенией и с тех пор не рассекречивает личную жизнь. Поэтому подписчики отправляют его на реалити-шоу "Холостяк". Хочет ли он на этот проект, узнавайте ниже.

38-летний Слава Демин признался, что на "Холостяк" не пошел бы. Интересно, что дело не в том, что ведущий не верит в любовь на проекте, а в съемках, к которым он не готов.

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Почему Слава Демин не хочет на "Холостяк"

Нет. Это тяжелые съемки в течение трех месяцев. И я рад, что когда-то меня не взяли участником на "Холостячку",

– ответил Слава Демин.

Кроме того, в одной из инстаграм-сторис ведущий признался, что хочет, чтобы у сына Влада появилась сестричка. "Хотел бы еще доченьку", – отреагировал Демин на вопрос о детях. Похоже, что после 10 лет брака он настроен только на серьезные отношения.

Слава Демин о шоу "Холостяк" / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Ранее ютубер Алексей Дурнев признался, что ему предлагали стать героем шоу "Холостяк", но он отказался из-за денег. Команда звезды подсчитала, что за 50 съемочных дней он заработает меньше, чем на своем контенте. Ему якобы "предложили в четыре раза меньшую сумму", чем он хотел.

признался, что ему предлагали стать героем шоу "Холостяк", но он отказался из-за денег. Команда звезды подсчитала, что за 50 съемочных дней он заработает меньше, чем на своем контенте. Ему якобы "предложили в четыре раза меньшую сумму", чем он хотел. Тогда как жена Остапчука Кристина Горняк, с которой он, судя по слухам, порвал, выбрала бы скорее "Холостяк", а не "Холостячку". Однако говорит, что конкуренцию с таким количеством девушек не выдержала бы.