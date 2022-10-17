Продюсеры романтического проекта "Холостяк" тщательно выбирают главных героев для шоу. Оказалось, что одним из таких мог быть ведущий и блогер Алексей Дурнев.

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Кто мог быть "Холостяком"

Алексей Дурнев рассказал, что ему предлагали роль главного героя в одном из сезонов. Но ведущего не устроило то, сколько денег бы заработал за это.

Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной. Моя коммерческая директорша посчитала, сколько мы за это время не сделаем свой контент, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и мы решили отказаться от предложения,

– поделился блоггер.

"Мне предложили в четыре раза меньшую сумму, чем мы хотели", – добавил он.

Алексей поделился, что сейчас сердце его свободно: "Недавно была девушка, сейчас никого нет, ни с кем не встречаюсь. Я не люблю об этом рассказывать".

Напомним, недавно организаторы "Холостяка" сообщили новую дату премьеры 12 сезона. Шоу вместе с Алексом Топольским выйдет на экраны 28 октября.

Недавно ходили слухи вокруг личной жизни Дурнева

Несколько недель назад в сети завирусилось видео, где 36-летний ведущий Алексей Дурнев ужинает в Черновцах с блогером Дашей Майоровой. Потом поклонники внимательно следили за парой и заметили, что те вместе отдыхали в горах.

Как Алексей, так и Даша опровергают все слухи и версии об их романе от поклонников. "Девушки уже пишут мне проклятие. Хочу отметить, что мы просто приятели и потому вместе ужинали", – написал Дурнев.