Слухи о разводе известной медийной пары – Владимира Остапчука и Кристины Горняк – ведутся уже не первый месяц, однако ни одна из сторон их не комментирует. Они живут отдельно, а Кристина продолжает строить свою карьеру и жизнь.

К слову На фоне слухов о разводе: жена Остапчука заинтриговала заявлением о фамилии в паспорте

В вопросах в инстаграмме фанаты поинтересовались у вероятной одиночки Кристины, пошла бы ли та на телевидение искать свою любовь. Она ответила, что нет, но если выбирать между двумя шоу, то ей более близкий "Холостяк", хотя она и не любит конкуренции.

Интересно, что вы пишете мне о разных шоу, но "Холостячка" и "Холостяк" – немного не мои варианты. Однако если бы я выбирала из двух шоу, мне больше импонирует "Холостяк", только конкуренция мне не по душе. Потому что я у себя самая лучшая, а тут столько девушек… Я бы не выдержала,

– шутливо прокомментировала Кристина.



Кристина Горняк о шоу "Холостяк" / Фото с инстаграмм-сторис блоггерки

Также женщину спросили, не хотелось бы с ее танцевальным талантом принять участие в шоу "Танцы со звездами", однако та ответила, что пусть это и увлекательно, но она бы не выдержала нагрузок, поскольку "это невероятный труд".



Кристина Горняк о шоу "Танцы со звездами" / Фото с инстаграм-сторис блоггерки

Напомним, что телеграмм-каналы начали распространять новость о том, что Кристина и Владимир официально развелись и несколько недель назад даже получили документы о расторжении брака. В ответ на эти слухи блоггер сообщила, что по паспорту она все еще Остапчук.