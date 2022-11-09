Лидер Kalush Orchestra признался, выросли ли его заработки после победы на Евровидении

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал об успехах коллектива после Евровидения-2022. Он поделился, что доходы выросли, впрочем, с одним "но".

Украинская группа Kalush Orchestra покорила не только Европу, но и весь мир победой на Евровидении-2022. Лидер группы Олег Псюк рассказал, какой толчок им дал конкурс.

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Kalush Orchestra об успехах после Евровидения-2022

Участники группы поделились, что их доходы после победы действительно выросли. Однако часть своих заработков они передают на нужды армии.

Доходы выросли, но параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем нужды бойцов. Поэтому пока говорить о прибыли не ко времени,

– считает Олег Псюк.

Фронтмен группы добавил, что гонорары не всегда идут на личные нужды, но и для развития группы, создания новых композиций и клипов.

"Наша цель не только заработать, это само собой, но и популяризировать украинскую песню. Мы хотим, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру".

Удачи Kalush Orchestra после победы

Коллектив отправился в тур по Северной Америке – США и Канаде. Их выступления проходили с 20 октября по 10 ноября – это 18 концертов за три недели.

Kalush Orchestra создали коллаборацию с легендарной финской группой The Rasmus. У топовых групп Евровидения этого года вышла общая песня о войне в Украине.

Во время своего тура по Америке музыканты встретились с голливудской знаменитостью Арнольдом Шварценеггером, побывали у него дома и подарили актеру розовую панаму.