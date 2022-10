О своей новой видеоработе в сотрудничестве с The Rasmus победители Евровидения-2022 объявили несколько дней назад, а уже 21 октября ее зарелизили на музыкальных платформах и ютубе. Фанаты обеих групп поражены новым звучанием и благодарят за творчество.

Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows of Ukraine: видео онлайн

"Соединив легендарную рок-песню с неповторимым звучанием украинского фолка, мы создали "In The Shadows of Ukraine". Оригинальная фраза из песни: "Говорят, что я должен научиться убивать, прежде чем смогу чувствовать себя в безопасности, но я лучше убью себя , чем стану их рабом" отражает чувство украинцев во время многолетней войны в их стране. Наша миссия – рассказать как можно большему количеству людей об этой войне и мужестве украинского народа. Именно поэтому мы решили снять клип на эту песню. Мы верим, что взойдет солнце, и все враги исчезнут", – говорят украинские музыканты.

В композиции "In The Shadows Of Ukraine" есть сочетание традиционного украинского фолька, хип-хопа и рока. Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, что все украинцы его возраста и чуть постарше прекрасно помнят этот трек группы The Rasmus: "Мне было 17 лет, когда я его впервые услышал и часто переслушивал по несколько раз. Что скажу точно, я даже никогда не мог себе и представить, что не только познакомлюсь лично с участниками The Rasmus, но и мы вместе споем кавер на этот культовый трек".

Над новым звучанием "In The Shadows Of Ukraine" работал саундпродюсер Антон Чилиби и Иван Клименко, а над видео – режиссер Леонид Колосовский. В черно-белом видеоклипе появились две группы, а среди кадров можно увидеть образы женщин в традиционных украинских костюмах, казаков, детей, бывших и современных украинских военных.



Герои нового видеоклипа "In The Shadows of Ukraine" / Скриншот с видео

Напомним, что известная группа The Rasmus участвовала в Евровидении-2022 от Финляндии. В финале они заняли 21-е место. На протяжении всего конкурса в Италии финны и украинцы тесно контактировали и общались, не раз публикуя общие фото. А также финны вместе с Kalush Orchestra исполнили песню "Stefania".

В Украине группа The Rasmus выступала четыре раза: в 2006, 2012, 2013 и 2018 годах. В последний раз они побывали в Украине на фестивале "Файне місто" в Тернополе.