Украинская группа Kalush Orchestra покорила не только Европу, но и весь мир победой на Евровидении-2022. Лидер группы Олег Псюк рассказал, какой толчок им дал конкурс.

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Kalush Orchestra об успехах после Евровидения-2022

Участники группы поделились, что их доходы после победы действительно выросли. Однако часть своих заработков они передают на нужды армии.

Доходы выросли, но параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем нужды бойцов. Поэтому пока говорить о прибыли не ко времени,

– считает Олег Псюк.

Фронтмен группы добавил, что гонорары не всегда идут на личные нужды, но и для развития группы, создания новых композиций и клипов.

"Наша цель не только заработать, это само собой, но и популяризировать украинскую песню. Мы хотим, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру".

Добавим, что подобным образом успех завоевала украинская группа Go_A. Представители страны на Евровидении-2021 произвели такой фурор на конкурсе, что после него гонорары подскочили втрое.

Удачи Kalush Orchestra после победы