Ирина Сопонару назвала сумму, которую зарабатывает в месяц: берет ли она деньги у жениха-иностранца

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассекретила свои заработки во время войны. Женщина отметила, что они нестабильны. Однако на личные нужды ей средств хватит.

К тому же актриса призналась, что у них с женихом-британцем нет общего бюджета. Поэтому на свои нужды Ирина пытается деньги не просить, так как для нее это кринж.

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Сколько Ирина Сопонару зарабатывает

Как рассказала звезда, каждый месяц она зарабатывает по-разному. Сумма может варьироваться от 100 до 2000 долларов, поэтому Ирина подчеркнула, что не жалуется.

Есть театр, съемки. Очень мало, но я не жалуюсь. Ну и концерты "Единого Квартала". В месяц бывает 1000 или 2000 долларов. Бывает и 100 долларов. У меня нестабильные заработки. Но это ничего,

– рассказала артистка.

Кроме этого, она поделилась информацией и о своих расходах: "На мой личный быт в среднем нужно 1000 долларов. Маникюр, машина. Я перекрываю тот месяц, в котором заработала меньше. Ну если беда совсем, то у меня есть жених, который может закрыть какие-то мои вопросы".

Берет ли Сопонару деньги у жениха

Актриса отметила, что не любит у кого-то просить деньги, в том числе и у мужчин. В то же время она поделилась, что Риз оплачивает все бытовые моменты их пары.

Это ужас. Мне вообще трудно просить. Деньги тем более. У мужчины еще труднее. Я стараюсь на свои нужды деньги не просить. Для меня это немного кринж. Когда ты взрослая женщина, а у тебя нет денег на какие-нибудь штуки. Это досадно,

– поделилась Ирина.

Она добавила: "У нас нет общего бюджета. Мои деньги — это мои, а его типа наши. Бытовые моменты он закрывает".

Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Ирины с Ризом

С любимым девушка познакомилась около двух лет назад в клубе в Киеве.

Впервые актриса заговорила о любимом после начала полномасштабной войны в Украине, поскольку паре пришлось вместе уезжать за границу. До этого молодые люди активно ездили друг к другу. А после 24 февраля Ирина в большинстве своем находилась в Великобритании.

Известно, что они даже знакомы с родителями друг друга.

В мае Риз сделал предложение Ирине, которого она долго ждала.

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