На фронте артист получил ранение, поэтому сейчас занимается волонтерством. В июле Назар и его брат получили почетные награды от Главнокомандующего ВСУ. К сожалению, Илья – посмертно.
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Как ему предлагали уехать
В новом интервью Грабарь признался, что получал предложение на выезд из Украины. В частности, один влиятельный человек предлагала ему законные и незаконные варианты.
Мне предлагали уехать с Украины, законным и незаконным путем очень много раз. Это очень влиятельный человек, но я сказал: "А можно попросить что-нибудь другое? У нашей роты нет амуниции". И он закупил для нас 90 касок и 90 бронежилетов,
– вспомнил Назар.
Как Грабарь относится к сбежавшим мужчинам
Защитник ответил, как относится к мужчинам, выехавшим за границу после начала вторжения. По его мнению, на мужчинах сейчас много ответственности.
"Даже с детства нам говорят – не плачь, ты же мужик. Однако такие альфачи, которые не плачут, 24 февраля были в очереди на границу. А такие мужики, как артисты, модели, музыканты, как мой брат, ушли в военкомат, мобилизовались и защищали", – сказал Назар.
У танцовщика постоянно спрашивают, почему он пошел воевать за Украину. Он не скрывает – из-за родных и близких.
Ты думаешь, я шел в военкомат, потому что думал, что есть конституция, флаг и гимн? Нет! Я из Бучи, у меня есть мама и брат. Все просто... Нет, я их (сбежавших – 24 Канал) не ненавижу. Мне задают вопрос, как ты мог пойти (на фронт – 24 Канал)… Я думаю и не понимаю, как ты мог не пойти,
– заявил Грабарь.
Смотрите интервью с Назаром Грабаром: видео
Что известно о службе Назара Грабара в ВСУ
- Модель и хореограф принял решение уйти на фронт благодаря брату. Илья взволновал его словами поддержки. "Он бы меня самого не пустил. Так же, как и я его", – говорил ранее Грабарь.
- Зимой Назар получил ранение у груди на передовой. Впоследствии ему предоставили удостоверение участника боевых действий и отличие "Ветеран войны". Он является ветераном и руководителем благотворительного фонда Hrabar Foundation.
- В то же время его брат Илья Грабарь погиб на войне в декабре 2022 года при выполнении боевого задания. Назар очень больно воспринял эту новость.