Кондратюк признался, что живет за деньги, которые раньше накопил. Ведущий также добавил, что сейчас получает до 10 тысяч пенсии. По его мнению она вполне "приличная". Следовательно, ему сейчас хватает средств.
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Игорь Кондратюк о гонорарах на "Караоке на Майдане"
Продюсер признался, что за одну программу он получал около двух тысяч долларов.
За программу где-то две тысячи долларов получалось. Такая сумма была заложена в смету, которую я подавал на канал. Это было еще на "Интере". К тому же я был тогда продюсером и соавтором. И еще у нас были проценты со спонсоров. Короче, я не жаловался,
– рассказал Игорь Кондратюк.
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Крупнейшие гонорары украинских звезд
- МамаРика рассекретила самый большой гонорар, который получала как певица. По словам звезды, это было еще при проекте Эрики. В новогоднюю ночь ей заплатили 8 – 10 тысяч долларов, но она из этой суммы получила всего 10%.
- Украинский актер Тарас Цымбалюк за один съемочный день зарабатывал от 15 до 50-70 тысяч гривен.
- Танцовщик Евгений Кот также рассекретил свой самый большой гонорар. Он выступал на корпоративе за границей и получил несколько тысяч долларов за выступление.
- Актеру Артуру Логаю за один съемочный день заплатили 13 тысяч гривен.
- Телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что самый большой ее гонорар составлял 50 тысяч долларов.