Кондратюк признался, что живет за деньги, которые раньше накопил. Ведущий также добавил, что сейчас получает до 10 тысяч пенсии. По его мнению она вполне "приличная". Следовательно, ему сейчас хватает средств.

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Продюсер признался, что за одну программу он получал около двух тысяч долларов.

За программу где-то две тысячи долларов получалось. Такая сумма была заложена в смету, которую я подавал на канал. Это было еще на "Интере". К тому же я был тогда продюсером и соавтором. И еще у нас были проценты со спонсоров. Короче, я не жаловался,

– рассказал Игорь Кондратюк.

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