Ракетный удар по Яворовскому полигону, что в 20 километрах от границы с Польшей, шокировал Украину, ведущие мировые СМИ и весь цивилизованный мир. На коварную бомбардировку отреагировал и Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома. Он признался, что трагедия на Львовщине затронула и его.

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Дзидзьо о друге, раненом на Яворовском полигоне

Друг артиста Роман Кулик ушел на войну добровольцем. Они работали вместе 15 лет, мужчина отвечал за звук, свет, сцену на концертах Дзидзьо. Однако 13 марта получил три осколочных ранения на Яворовском полигоне. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Врачи не отходили от Романа в реанимации, достали два осколка из легкого и печени, сегодня третий осколок надо достать… Ромчик, я знаю ты сильный духом, непобедим, ты поправишься,

– написал Дзидзьо.

Он добавил, что за Романа молятся жена Наталья и два сына. Выяснилось, что его хорошим товарищем является не только Дзидзьо, но и шоумен Юлик. "Ромчик – сильный. Верю, что все будет хорошо! Пример для всех нас", – написал он в комментариях.

Друг Дзидзьо Роман Кулик / Фото с инстаграма певца

К слову, свои соболезнования по поводу трагедии на Яворовском полигоне выразил не только Дзидзьо, но и Руслана . Ракетный удар вызвал у нее "боль и желание самому взять оружие" .

Полный текст публикации Дзидзьо:

Вчера в результате ракетного удара России по Яворовскому полигону тяжелые ранения получил мой друг, с которым я работаю уже более 15 лет, Роман Кулик. Роман пошел служить, как началась война. Он всегда для меня был и есть тем, кто любит работать, умеющий и знающий, как все правильно сделать, организовать.