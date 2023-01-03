В своем инстаграм-профиле, последнее сообщение в котором было еще в мае 2022 года, Валерий заявил, что хочет, чтобы поклонники услышали и поняли его слова. Он сказал, что последние 10 месяцев "живет с чувством тяжести и горя" и ему досадно, что "горячо любимые им народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди".

К слову В России певца Меладзе хотят лишить званий за ответ "Героям слава": курьезное видео

Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю только о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И для этого я готов отдать все силы,

– цинично заявил Меладзе, отключив возможность комментирования.

Скандал он прокомментировал после того, как в сети "завирусилось" видео одного гостя новогоднего корпоратива в Дубае. Он попросил Валерия лично передать привет его жене, после чего выкрикнул: "Слава Украине!". Тот отодвинул микрофон в сторону и ответил "Героям слава!", сразу же попросив его быть тише и сказав, что "он вне политики".

За это российские политики и пропагандисты начали выступать с предложениями лишить артиста народных званий и признать "иноагентом", который способствует "нацистскому режиму в Украине".