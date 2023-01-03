В российских СМИ вирусится видео, где Меладзе общается с поклонником вроде бы на корпоративе, где тот сначала просит певца передать привет его жене и добавляет "Слава Украине!". Меладзе отвел микрофон в сторону и на камеру ответил "Героям слава!", добавив "тссс". Поклонник бурно отреагировал на его слова, аплодируя и восклицая, что Меладзе "красавчик" и обожает его. Валерий же попросил мужчину вести себя тише, отметив, что он "вне политики".

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Как отреагировали россияне

Видео вызвало ажиотаж в сети, и 2 января член Совета Федерации Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов уже выступили с предложением лишить Меладзе гражданства России и всех званий, признать его "иноагентом". Они убеждены, что это "провокация, подрывающая позицию России" и "поддерживающая нацистский режим в братской Украине".

"В то время, когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая российские территории, некоторые позволяют себя "зиговать" вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо", – написала Афанасьева.

В соцсетях также рассказали, что на корпоративе присутствовало Олег Газманов, поддерживающий войну в Украине. Однако некоторые гости концерта набросились на певца, чтобы тот поддержал Украину, но ему резко захотелось "отдохнуть".

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