Лобода никогда не была настроена на Украину, – писатель Горовой поддержал девушку с плакатом

Писатель Руслан Горовой высказался по поводу инцидента со Светланой Лободой, которая оскандалилась в Харькове. Он поддержал 16-летнюю девочку, которая во время выступления певицы стояла с плакатом "Харьков без Лободы".

Писатель публично поддержал Дарью Вдовенко в своих соцсетях. По его мнению, этот поступок девушки в отношении Лободы был уместен.

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Руслан Горовой вступился за девушку с плакатом

В то же время писателя удивило то, что толпа в Харькове не стала на защиту девушки, которую публично унижала Светлана. Он считает, что певица булила Дарью на глазах других людей.

По его словам, были какие-то смешки, "взрослые дяди сидели и воспринимали, будто это все нормально".

Попытка певицы сделать из лимона лимонад – разумеется, она пытается использовать любую ситуацию для собственного пиара. Поступок девочки вполне уместен и конкретный – она не хочет видеть человека, топившего за русский мир,

– объяснил Руслан.

Что Горовой говорит о Лободе

Горовой говорит, что Лобода могла измениться, но украинцы не должны забыть все автоматически.

"Этот человек не был ни украиноцентричным, нет настроенным на Украину. Она всегда была настроена, судя по тому, что я вижу как гражданин Украины, только на деньги", – сказал Руслан.

Писатель рассказал, что поддержал девочку в Интернете и даже отправил ей небольшие подарки.

Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко