Погрузились в г*вно, – Ксения Мишина призналась, как завершился скандал с "Дизель Шоу"

26 августа 2022 , 16:00
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Источник:

"Люкс ФМ"

Украинская актриса Ксения Мишина вспомнила скандал с "Дизель Шоу", где ее оскорбили. Она призналась, что не считает, что получила достойного извинения.

В сети уже стихло обсуждение скандала вокруг Ксении Мишиной и "Дизель Шоу", публично оскорбивших актрису. И звезда поделилась, как для нее все завершилось.

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Ксения Мишина о скандале с "Дизелем"

Продюсер "Дизель Шоу" назвал Ксению Мишину "бл*дункой" и "политической хвойдой", хотя впоследствии извинился. Но, как считает сама актриса, эти извинения были не слишком искренни.

Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они натворили. Как писать гадости, они писали рядом с моим именем. А как извиниться, то извиняются перед "женщиной",
– сказала Ксения Мишина.

Поясним, Алексей Бланар действительно просил прощения перед актрисой, однако ее имени в сообщении не было. "В S к тому посту я высказался обидно в отношении женщины. Да, признаю, что мужчина не должен так действовать, за это извиняюсь... Да, я должен подобрать другое слово в ее адрес, но в то время бушевали эмоции", – писал продюсер.

"Это его карма, его совесть... Если она вообще существует", – подытожила звезда.

Полное интервью Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн

 

Подробнее о скандале

  • Вокруг "Дизель Шоу" начался скандал из-за невыплат гонораров. На это жаловалась семья покойной Марины Поплавской и Николай Федосенков, товарищ Ксении Мишиной.
  • Актриса вступилась за Федосенкова в сети и напомнила "Дизелям" о букве "z" в их названии. После этого Евгений Крутоголов написал, что актриса нравилась ему до этого момента. В то время как продюсер Алексей Бланар отметился скандальным заявлением: "знал, что Мишина - бледная, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".
  • Ксения Мишина впоследствии ответила, что "Дизель Шоу" подкалывали ее еще на "Танцах со звездами", а впоследствии на "Холостячке". Она отметила, что пока культурными проектами руководят люди, "знать не знавшие ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим".
  • После извинений со стороны "Дизель Шоу" продюсер проекта добавил, что ждет извинений и от самой актрисы. Но она обвинила их в травле и сексизме.

Автор: Марія Касій