Во вторник, 5 июля, спустя четыре дня после скандала, Алексей Бланар удалил оскорбительное сообщение из своего фейсбука и признал, что погорячился. Ему пришлось извиняться перед Ксенией Мишиной.

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Продюсер "Дизель Шоу" извинился перед Мишиной

В P.S. к тому посту я высказался обидно по отношению к женщине. Да, признаю, что мужчина не должен так действовать, за это извиняюсь… Да, я должен был подобрать другое слово в ее адрес, но в то время бушевали эмоции,

– публично извинился Алексей Бланар.

Он добавил, что теперь ждет извинений от Мишиной, которая в инстаграм-сторис писала: "Такие поступки "Дизель Студио" наверняка из-за буквы Z в логотипе?"

"Я извинился за свои слова. Теперь ожидаю извинений от госпожи Мишиной. Вся наша Студия ожидает. Слава Украине! Героям Слава", – подчеркнул продюсер "Дизель Шоу".

Скриншот из инстаграм-сторис Ксении Мишиной

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Почему Бланар назвал Мишину "политической проституткой"

Руководитель "Дизель Студио" объяснил, что разозлился на Мишину из-за сравнения с рашистами, потому что лицом к лицу столкнулся с ними после 24 февраля. Как выяснилось, Бланар с детьми, женой и актрисой "Дизель Студио" жил в оккупации. Российские вояки танком заезжали в его двор и наставляли автомат на его маленькую дочь.

"У меня четкая ассоциация со словом рашисты – это нелюди, которые подъехали к моему двору на танке, а потом наставили "калашникова" на меня и мою 9-летнюю дочь. Рашисты – те, кто терроризировали ОТГ, в которой мы оказались на начала войны. Те, кто оставил нас без света, тепла, связи, воды и почти без продуктов. Те, кто пристрелил нашу собаку и чуть не убил другую – соседи спасли. Те, кто ограбил наш дом три раза. Те, из-за кого мои дети выходили из окружения через мины и взорванные мосты, под бомбежками и автоматами, через кого эти дети увидели все возможные ракеты в небе, самолеты и вертолеты над головой, танки, БМП и другие машины на земле. Рашисты – те, кто убивают наших солдат и мирных людей по всей стране. Те, кто скидывает на нас ракеты, снаряды и бомбы. Те, кто хочет уничтожить Украину", – объяснил Алексей Бланар.

Я не позволю порочить меня и нашу Студию, которая за свой счет по мере сил помогает ВСУ, ТрО и простым украинцам, защищающим нашу Родину. Какая и словом, и делами каждый день доказывает – Украина превыше всего! Мы – не рашисты, мы – украинцы, которые крепко стоят в основе свободной, независимой и справедливой Украины. В каждом номере и в каждой песне,

– эмоционально взвыл продюсер "Дизель Шоу".

К слову, менять букву Z в логотипе Dizel Show не планируют. В проекте ждут, "когда ВСУ и украинский народ очистят ее от нечисти и зла".