Актриса Ксения Мишина уже ответила звездам из "Дизель Шоу" на оскорбления. Однако Александр Эллерт также решил не молчать и вступился за бывшую возлюбленную.

К теме Очень противно и грязно – Мишина, которую в "Дизель Шоу" назвали "хвойдой", ответила на оскорбления

Александр Эллерт вступился за Мишину

Автор "95 Квартала" и юморист был лаконичным.

У человека в лобной части мозга размещаются такие центры, которые отвечают за умение писать и разговаривать. И вот прочитал я то, что он написал и не могу понять, у этого ли Алеши нет этих центров? или мозга? или жара? или долбо**? PS Кто-то растет, а кто-то падает,

– написал Александр Эллерт.

С чего все началось