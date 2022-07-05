Актриса Ксения Мишина уже ответила звездам из "Дизель Шоу" на оскорбления. Однако Александр Эллерт также решил не молчать и вступился за бывшую возлюбленную.
К теме Очень противно и грязно – Мишина, которую в "Дизель Шоу" назвали "хвойдой", ответила на оскорбления
Александр Эллерт вступился за Мишину
Автор "95 Квартала" и юморист был лаконичным.
У человека в лобной части мозга размещаются такие центры, которые отвечают за умение писать и разговаривать. И вот прочитал я то, что он написал и не могу понять, у этого ли Алеши нет этих центров? или мозга? или жара? или долбо**? PS Кто-то растет, а кто-то падает,
– написал Александр Эллерт.
С чего все началось
- Недавно вокруг "Дизель Шоу" начался скандал из-за невыплат гонораров. На это жаловалась семья усопшей Марины Поплавской и Николай Федосенков.
- Ксения Мишина признавалась, что лично знает Федосенкова, потому вступилась за него в сети. Но после этого Евгений Крутоголов написал, что актриса нравилась ему до этого момента. В то время как продюсер Алексей Бланар отметился заявлением: "знал, что Мишина – бледная, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".
- Ксения Мишина впоследствии ответила, что "Дизель Шоу" подкалывали ее еще на "Танцах со звездами", а затем на "Холостячке". "Пока у руля наших культурных проектов люди, которые знать не знали ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим. Ведь именно такие персонажи отравляют отсутствием ценностей людей с телеэкранов. Это все очень мерзко и грязно, но хорошо, что они показали свое настоящее лицо".