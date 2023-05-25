Сэм Смит внезапно потерял голос и ушел со сцены посреди выступления

Британский певец Сэм Смит во время концерта в Манчестере потерял голос. Он берет отпуск, чтобы окончательно не потерять голос.

Знаменитый певец Сэм Смит ездил с концертами и перформансами по Европе. На днях ему предстояло выступить в Манчестере – артист вспомнил, что хорошо чувствовал себя на саундчеке.

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Сэм Смит потерял голос

Уже во время концерта, исполняя третью песню, певец заметил, что с его голосом что-то не так. Он добавил, что несколько недель назад болел.

Во время моей третьей песни я заметил что-то не так с моим голосом. Я молился, чтобы с голосом все будет хорошо и продолжил петь дальше, но на четвертой песне я почувствовал, что что-то не так. Я пошел за кулисы и сделал все, чтобы восстановить свой голос, но ничего не удалось. Я не смог доиграть шоу до конца,

– признался Сэм Смит.

Сэм извинился перед поклонниками и поделился, что ему очень жаль.



Сэм Смит обратился к фанатам / Фото с инстаграм-сториз

Позже на странице артиста появились новые детали. Он отменил предстоящие шоу в Бирмингеме и Глазго. Однако зрителям вернут деньги за билеты на эти концерты и концерт в Манчестере.

"Врач посоветовал, что из-за травмы голосовых связок, Сэм должен иметь полное голосовое спокойствие. Сэм разбит горем из-за того, что ему пришлось отменить эти шоу, но врачи сказали, что если он продолжит петь, то нанесет окончательный вред своему голосу. Если он немного отдохнет, то сможет выступать снова".



Сэм Смит обратился к фанатам / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, такие случаи происходят и среди украинских звезд: