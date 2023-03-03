Почти три недели назад у Андрея Данилко чуть не сорвался сольник в Неаполе, тогда его спасла врач-итальянка, и он вышел на сцену, несмотря на температуру и боль в горле. Однако концерт в Таллинне, запланированный на 5 марта, пришлось отменить, а вместе с ним и в Варшаве, и в Вене.

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Андрей Данилко отменил концерты из-за серьезной болезни

После ларингита в Италии у артиста произошло кровоизлияние в голосовую связку, поэтому врач посоветовал ему не петь хотя бы несколько недель.

У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, которое требует серьезного лечения и полного голосового покоя в течение нескольких недель.

– говорится в издании.

Андрей Данилко заболел перед концертом в Италии / Фото с инстаграма артиста

"Весь европейский тур откладывается. Мы приносим извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы в полной мере насладиться шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года", – сообщили на сайте продажи билетов.

Организаторы концерта уже объявили, что Данилко с бэндом выступит в Таллинне через два месяца, уже 19 мая. Сам артист никак не прокомментировал отмену тура по Европе и не высказался о своем состоянии. Он не любит жаловаться и рассказывать о болезнях настолько, что в 2019 должен был опровергать слухи о блокаде сердца во время съемок новогодней программы.