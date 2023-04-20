Певица, модель и волонтер Даша Астафьева известна многим как экссолистка группы NikitA, хотя ее деятельность мало связана с музыкой. Она впервые призналась, что потеряла голос.

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Даша Астафьева не может петь

Мне очень тяжело возвращаться к тому, чем я занималась. Во-первых, у меня физически нет возможности… Я была у врача, и мне, к сожалению, во время операции повредили нерв, находящийся возле связок, и я не могу петь. Но и сейчас я так растеряна, что не знаю, что петь. Развлекаться и делать хайп на том, что в нашей стране беда? Я не могу этого делать,

– призналась артистка.

Даша рассказала подробнее: из-за сложной операции ей повредили связи. Она должна была работать над их восстановлением гораздо раньше, но война и другие проблемы заставили отложить это.

"Я пошла к врачу, потому что снова пошла на вокал и поняла, что не могу делать упражнения, которые делала год назад, два года. Мне делали операцию, и привезли на скорой. Было такое состояние, что я могла умереть. В таком этом состоянии подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут повредить мои связи. Конечно, когда ты умираешь, ты подписываешь любой документ. Тогда я не отдавала себе отчета".

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Сможет ли Даша снова петь

Исполнительницу ждет долгий и сложный период восстановления. А ведь на возможность петь повлияла не только операция, но и стресс.

Я все утро проплакала. Да, мне сказали, что это очень сложная история. Я должна была прийти к врачу еще год назад, но уже было не до того, ничего нельзя сделать. Очень сложная терапия и восстановление по несколько часов в день. Все это связано тоже со стрессом.

"Трудно говорить об этом, потому что я никогда не считала себя певицей, актрисой. Я люблю и делаю то, что мне нравится. Я надеюсь, что восстановлюсь и буду по немного петь", – подытожила звезда.

Заметим, недавно голос потеряла Настя Каменских. Она призналась о новообразовании в связях, из-за которых ее голос не мог хорошо функционировать. Из-за потери голоса певица перенесла концерты – ее лечение длилось 2 недели. В начале апреля звезда вышла на сцену, хотя не смогла выступить полноценно.