Знаменитий співак Сем Сміт їздив з концертами та перформансами Європою. Днями він мав виступити в Манчестері – артист пригадав, що добре почувався на саундчеку.

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Сем Сміт втратив голос

Уже під час концерту, виконуючи третю пісню, співак помітив, що з його голосом щось не так. Він додав, що кілька тижнів тому хворів.

Під час моєї третьої пісні я помітив щось не так з моїм голосом. Я молився, щоб з голосом все буде добре і я продовжив співати далі, але на четвертій пісні я відчув, що щось не так. Я пішов за лаштунки і зробив усе, щоб відновити свій голос, але нічого не вдалося. Я не зміг дограти шоу до кінця,

– зізнався Сем Сміт.

Сем перепросив перед шанувальниками й поділився, що йому дуже шкода.



Сем Сміт звернувся до фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом на сторінці артиста з'явилися нові деталі. Він скасував шоу, що мали відбутися у Бірмінгемі й Глазго. Однак глядачам повернуть кошти за квитки на ці концерти й концерт у Манчестері.

"Лікар порадив, що через травму голосових зв’язок, Сем повинен мати повний голосовий спокій. Сем розбитий горем через те, що йому довелося скасувати ці шоу, але лікарі сказали, що якщо він продовжить співати, то завдасть остаточної шкоди своєму голосу. Якщо він трохи відпочине, то зможе виступати знову".



Сем Сміт звернувся до фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, такі випадки трапляються й серед українських зірок: