"Система дала сбой": Федишин объяснила 0 баллов для Польши компетентностью жюри

Украинская певица Ирина Федишин в очередной раз пытается оправдаться по поводу 0 баллов для Польши от жюри. Теперь она назвала оценку компетентной, сославшись на другие страны.

Исполнительница Ирина Федишин входила в состав украинского национального жюри на Евровидении-2022. Поэтому она снова объяснила, почему Польша как страна-друг и ее представитель на конкурсе оказались без всякого балла.

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Ирина Федишин объяснила балы от украинского жюри

Для начала певица рассказала, что благодарна Польше и ее народу за поддержку: "Польша для нас – это та страна, которая оказывает для Украины огромную поддержку. У меня много родственников в Польше, которые звали к себе, чтобы приютить в это тяжелое время. Поэтому у меня своя личная семейная история, спасибо вам, что в это время, когда наша страна проходит самые трудные испытания, вы рядом с нами, и то, что вы делаете для нас, невозможно оценить".

Однако звезда снова обратилась к "взбешенным украинцам", критикующих ее за баллы для участников Евровидения, а именно, представителя Польши. Она вспомнила, что жюри не имеет права оценивать музыкантов, основываясь на политических или национальных условиях.

Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, отбросим политику, и просто будем откровенны. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентно?

– написала Ирина Федишин.



Ирина Федишин о балах для Польши / Фото с инстаграма звезды

Артистка добавила, что не открывает комментарии в социальных сетях. По ее словам, это не потому, что страдает от критики, а из-за якобы бот-атаки на страницы. В конце Ирина сообщила, что система оценивания "дала сбой".

"И напоследок, как только дошла информация, что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов".

Скандал с баллами от украинского жюри

Екатерина Павленко объявила баллы украинского национального жюри в прямом эфире гранд-финала. Их разделили так: Великобритания – 12 баллов, Португалия – 10 баллов, Нидерланды – 8 баллов, Греция – 7 баллов, Швейцария – 6 баллов, Азербайджан – 5 баллов, Швеция – 4 балла, Австралия – 3 балла, Армения – 2 балла, Чехия – 1 балл. В то же время, Литва, Польша получили по 0 баллов.

Неблагодарность украинского жюри за поддержку Украины других государств возмутило зрителей. Представители национального жюри Украины по-разному комментировали свои оценки и оправдывали их: Ирина Федишин пыталась убедить, что отдала Польше 10 баллов (а на самом деле поставила Польшу на 10 место), Вадиму Лисице стало досадно, но свои баллы он назвал принципиальными.