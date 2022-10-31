Сильвестр Сталлоне впервые прокомментировал сложные отношения с супругой

Американский актер Сильвестр Сталлоне высказался о его браке, еще месяц назад трещавшем по швам. Он поделился, что упомянул о своих приоритетах.

Еще около месяца назад брак известного актера Сильвестра Сталлоне и его супруги Дженнифер Флавин чуть ли не распался. Знаменитость впервые решил прокомментировать, что произошло на самом деле.

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Сталлоне прокомментировал развод

Скажем так, это было очень тяжелое время. Проснулось осознание того, что самое ценное – любовь к моей семье. Это важнее моей работы, и это был тяжелый урок,

– признался Сильвестр Сталлоне.

Актер также раскаялся в том, что слишком мало времени уделял семье. Теперь знаменитость хочет наверстать период, когда для него была важнее карьера.

"Я не уделял им достаточно внимания, когда они росли. Я был очень сосредоточен на карьере, а теперь я говорю: "Хорошо, впереди у меня уже не так много времени, и я хочу начать спрашивать их об их жизни", – сказал Сильвестр Сталлоне.

Что известно о возможном разводе Сталлоне

В конце августа Сильвестр Сталлоне сделал тату на месте, где находился рисунок лица его жены. Впоследствии стало известно, что Дженнифер Флавин подала документы для развода. Она заявила, что брак "безвозвратно разрушен".

В документах супруга актера сообщила, что муж якобы растратил семейный бюджет. Она обратилась в суд с просьбой не давать возможности Сталлоне распоряжаться активами, пока будет продолжаться развод. Дженнифер первой прокомментировала развод и заявила, что для нее грустно разводиться после стольких лет брака.

Но через несколько недель инсайдерам стало известно, что знаменитые супруги передумали расставаться. Сигналом этого стали новые фото пары в социальных сетях. Еще позже Сильвестр Сталлоне вышел с женой в мир – они были в хорошем настроении и шли за руку.