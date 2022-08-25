Американка уже подала на развод 19 августа в округе Палм-Бич, штат Флорида. В качестве причины их расставания 54-летняя женщина заявила, что брак между сторонами "безвозвратно разрушен".
Читайте также "Меня все задрало": почему Тоня Матвиенко чуть не бросила Мирзояна перед войной
Впрочем, Дженнифер не требует чрезмерного разделения средств, а хочет, чтобы все семейные активы были справедливо распределены. Однако в документах она говорила, что "муж намеренно растратил, истощил и/или растратил семейное имущество, что оказало неблагоприятное экономическое влияние на семейное имущество". Поэтому на время развода она просит запрета "продавать, передавать, уступать, тяготить или распоряжаться любыми активами" Сильвестру. В частности, она хочет жить в их семейном доме, пока будет продолжаться бракоразводный процесс.
Супруги Сталлоне расстаются после 25 лет брака / Фото с инстаграмма актера
"Люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем эти личные проблемы", – сказал Сталлоне через своего представителя об этой ситуации.
Также женщина хочет, чтобы избавиться от фамилии Сталлоне и вернуть девичью Флавин.
Стоит отметить, что первые слухи о разводе "вылезли" во вторник 23 августа, когда 76-летний Сталлоне совершил татуировку на месте лица его жены Дженнифер.
Что известно о браке пары
- В мае 2022 года Сильвестр и Дженнифер праздновали "серебряную свадьбу" – 25 лет. Они счастливо приветствовали друг друга со знаковой датой.
- В браке с супругой у Сильвестра родилось трое детей – София Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.
Взрослые дочери и жена Сталлоне / Фото с инстаграммы актера
- До этого мужчина уже дважды был женат: на Саше Зак (1974 – 1985) и Бриджит Нильсен (1985 – 1987). От первой у него двое детей: сыновей Сейджа и Серджио Мунблуд. К сожалению, старшего Сейджа в возрасте 36 лет нашли мертвым в 2012 году.
- Поскольку Сталлоне имел безоговорочную славу в Голливуде, то общался со многими звездами, в частности с моделями Сюзан Энтон, Энджи Эверхат и Памелой Андерсон.