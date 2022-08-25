Фанов шокировала новость о разводе знаменитого актера Сильвестра Сталлоне с женой Дженнифер. Женщина первой прокомментировала разрыв брака.

Обратите внимание Сильвестр Сталлоне расстается с женой после 25 лет брака, – СМИ

Жена Сталлоне прокомментировала развод

Дженнифер Флавин рассказала, что сам факт развода для нее "печальный". Но именно она была инициатором разрыва.

Женщина добавила, что она стремится остаться в хороших отношениях со Сталлоне и поддерживать связь с дочерьми.

Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим супругом Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более чем 30-летними отношениями. Я знаю, что мы оба отданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о конфиденциальности для нашей семьи, пока мы дружно двигаемся вперед,

– сказала Дженнифер.

Что известно о разводе между Сталлоне и Флавином