Фанов шокировала новость о разводе знаменитого актера Сильвестра Сталлоне с женой Дженнифер. Женщина первой прокомментировала разрыв брака.
Обратите внимание Сильвестр Сталлоне расстается с женой после 25 лет брака, – СМИ
Жена Сталлоне прокомментировала развод
Дженнифер Флавин рассказала, что сам факт развода для нее "печальный". Но именно она была инициатором разрыва.
Женщина добавила, что она стремится остаться в хороших отношениях со Сталлоне и поддерживать связь с дочерьми.
Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим супругом Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более чем 30-летними отношениями. Я знаю, что мы оба отданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о конфиденциальности для нашей семьи, пока мы дружно двигаемся вперед,
– сказала Дженнифер.
Что известно о разводе между Сталлоне и Флавином
- 54-летняя Дженнифер заявила, что их брак "безвозвратно разрушен".
- В документах о разрыве брака указано, что Сильвестр Сталлоне вроде бы растратил семейный бюджет. Поэтому Флавин просит не давать возможности актеру распоряжаться активами во время разводного процесса. Впрочем, она требует справедливого распределения средств.
- Слухи о разводе начали распространяться по сети еще во вторник 23 августа, когда 76-летний Сталлоне сделал татуировку на месте лица его жены.