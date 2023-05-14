Швеция в седьмой раз победила на Евровидении-2023

Швеция – победитель Евровидения-2023! В этом году ее представляла Loreen с песней Tattoo. Именно ее выступление больше всего понравилось зрителям и профессиональному жюри разных стран, которые отдали наибольшее количество баллов.

Имя победителя Евровидение-2023 стало известно 13 мая. Именно в этот вечер в британском Ливерпуле отгремел грандиозный финал песенного конкурса, где выступили представители 26 стран, отмечает 24 Канал.

К теме Финал Евровидения-2023 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Ливерпуля

На украинскую вечеринку в Британии съехались поклонники Евровидения из разных стран мира. Еще миллионы зрителей по всей планете наблюдали за песенным конкурсом онлайн.

Швеция – победитель Евровидения-2023

Как и предсказывали букмекеры, победительницей Евровидения-2023 стала представительница Швеции – Loreen, выступавшая с песней Tattoo. Она получила 583 балла от жюри и зрителей со всего мира.

Выступление Loreen в финале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023: главное

В 2022 году победу на песенном конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты получили 631 балл от судей и зрителей.

Согласно правилам конкурса, в этом году Евровидение должна принимать Украина, однако из-за ситуации безопасности его решили перенести в Великобританию, в город Ливерпуль.

Хотя Евровидение провели не у нас, но от имени Украины. Среди звездных гостей в полуфиналах и финале были известные украинские артисты, а одной из ведущих – Юлия Санина.

В Нацотборе победу одержала группа TVORCHI с треком Heart Of Steel. Именно она поехала в Ливерпуль. В преддверии финала ребята отмечали, что для них главное не победа, а достойное представление своей страны.

Во время выступления артистов в финале Евровидения-2023 их родной город – Тернополь россияне атаковали ракетами. В прямом эфире из Ливерпуля TVORCHI поддержали земляков. Несмотря на все, Украина не сдается и никогда не сдастся. Они пели на весь мир за каждого из нас.

Лорин принесла Швеции седьмую победу, а также стала второй в истории песенного конкурса артисткой, одержавшей победу дважды. Первым был Логан, выигравший в 1980 и 1987 годах.