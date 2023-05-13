9 и 11 мая весь мир наблюдал за полуфиналами Евровидения-2023, которое в этом году проводится в Великобритании от имени Украины. В прямых эфирах стали известны имена 20 финалистов, которые будут сражаться за победу 13 мая.

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Это самый ожидаемый вечер песенного конкурса, за которым наблюдает весь мир. 13 мая впервые в прямом эфире мы увидим выступления представителей стран-основательниц Евровидения и украинской группы TVORCHI.

Онлайн-трансляцию можно будет просмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Общественное Культура", сайт "Общественное Евровидение", ютуб-канал "Евровидения Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Действие.

Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию финала конкурса

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2023

Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Португалия: Mimicat – Ai Coraçao Швейцария: Remo Forrer – Watergun Польша: Blanka – Solo Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava Франция: La Zarra – Évidemment; Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Испания: Blanca Paloma – Eaea; Швеция: Loreen – Tattoo Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje Италия: Marco Mengoni – Due vite Эстония: Alika – Bridges Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha Чехия: Vesna – My Sister's Crown Австралия: Voyager – Promise Бельгия: Gustaph – Because Of You Армения: Brunette – Future Lover Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna Украина: TVORCHI – Heart Of Steel Норвегия: Alessandra – Queen of Kings Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter Литва: Monika Linkyte – Stay Израиль: Noa Kirel – Unicorn Словения: Joker Out – Carpe Diem Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song



Порядок выступлений в финале / Фото с инстаграммы Евровидения

Когда и как из Украины можно проголосовать за фаворитов в гранд-финале – узнайте здесь.