За хрустальный микрофон в финале Евровидения-2023 боролись 26 конкурсантов. Среди них группа из Украины TVORCHI с англоязычной песней Heart of steel. Ребята заняли 6-е место, а победительницей стала Лорин из Швеции с треком о любви Tattoo. Как в финале песенного конкурса голосовали зрители и национальные жюри, узнайте дальше в публикации 24 Канала.

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Евровидение-2023 финал: результаты голосования

  1. Швеция: Loreen – Tattoo – 583 балла
  2. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha – 526 баллов
  3. Израиль: Noa Kirel – Unicorn – 362 балла
  4. Италия: Marco Mengoni – Due vite – 350 баллов
  5. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings – 268 баллов
  6. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel – 243 балла
  7. Бельгия: Gustaph – Because Of You – 182 балла
  8. Эстония: Alika – Bridges – 168 баллов
  9. Австралия: Voyager – Promise – 151 балл
  10. Чехия: Vesna – My Sister's Crown – 129 баллов
  11. Литва: Monika Linkyte – Stay – 127 баллов
  12. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart – 126 баллов
  13. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! – 123 баллов
  14. Армения: Brunette – Future Lover – 122 балла
  15. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? – 120 баллов
  16. Франция: La Zarra – Évidemment – 104 балла
  17. Испания: Blanca Paloma – Eaea – 100 баллов
  18. Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna – 96 баллов
  19. Польша: Blanka – Solo – 93 балла
  20. Швейцария: Remo Forrer – Watergun – 92 балла
  21. Словения: Joker Out – Carpe Diem – 78 баллов
  22. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje – 76 баллов
  23. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao – 59 баллов
  24. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava – 30 баллов
  25. Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song – 24 балла
  26. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter – 18 баллов

Общие результаты голосования стран в финале Евровидения-2023 / Скриншот с видео

Результаты голосования стран в финале Евровидения-2023 / Скриншот с видео

Евровидение-2023: результаты голосования во втором полуфинале

  1. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  2. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  3. Эстония: Alika – Bridges
  4. Бельгия: Gustaph – Because Of You
  5. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  6. Литва: Monika Linkyte – Stay
  7. Польша: Blanka – Solo
  8. Австралия: Voyager – Promise
  9. Армения: Brunette – Future Lover
  10. Словения: Joker Out – Carpe Diem


    Страны, прошедшие в финал со второго полуфинала / Скриншот с видео

    Евровидение-2023: результаты голосования в первом полуфинале

    • Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
    • Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
    • Швейцария: Remo Forrer – Watergun
    • Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
    • Чехия: Vesna – My Sister's Crown
    • Израиль: Noa Kirel – Unicorn
    • Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
    • Швеция: Loreen – Tattoo
    • Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
    • Норвегия: Alessandra – Queen of Kings

    Страны, которые прошли в финал с первого полуфинала / Скриншот с видео

    Заметим, что в финал Евровидения-2023 прошли 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, Украина как победитель 2022 года и страны "Большой пятерки", которые являются основательницами конкурса и вносят самый большой финансовый вклад в его развитие:

    • Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song;
    • Испания: Blanca Paloma – Eaea;
    • Италия: Marco Mengoni – Due Vite;
    • Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
    • Франция: La Zarra – Évidemment.

    Интересно, что по финансовым причинам от участия в Евровидении отказались Болгария, Черногория и Северная Македония. Тогда как Россия в "черном списке" Европейского вещательного союза после того, как 24 февраля 2022 года вторглась в Украину с войной.