За хрустальный микрофон в финале Евровидения-2023 боролись 26 конкурсантов. Среди них группа из Украины TVORCHI с англоязычной песней Heart of steel. Ребята заняли 6-е место, а победительницей стала Лорин из Швеции с треком о любви Tattoo. Как в финале песенного конкурса голосовали зрители и национальные жюри, узнайте дальше в публикации 24 Канала.
Актуально В первом полуфинале Евровидения-2023 букмекеры обновили прогнозы: какое место прочат Украине
Евровидение-2023 финал: результаты голосования
- Швеция: Loreen – Tattoo – 583 балла
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha – 526 баллов
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn – 362 балла
- Италия: Marco Mengoni – Due vite – 350 баллов
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings – 268 баллов
- Украина: TVORCHI – Heart Of Steel – 243 балла
- Бельгия: Gustaph – Because Of You – 182 балла
- Эстония: Alika – Bridges – 168 баллов
- Австралия: Voyager – Promise – 151 балл
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown – 129 баллов
- Литва: Monika Linkyte – Stay – 127 баллов
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart – 126 баллов
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! – 123 баллов
- Армения: Brunette – Future Lover – 122 балла
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? – 120 баллов
- Франция: La Zarra – Évidemment – 104 балла
- Испания: Blanca Paloma – Eaea – 100 баллов
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna – 96 баллов
- Польша: Blanka – Solo – 93 балла
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun – 92 балла
- Словения: Joker Out – Carpe Diem – 78 баллов
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje – 76 баллов
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao – 59 баллов
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava – 30 баллов
- Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song – 24 балла
- Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter – 18 баллов
Общие результаты голосования стран в финале Евровидения-2023 / Скриншот с видео
Результаты голосования стран в финале Евровидения-2023 / Скриншот с видео
Евровидение-2023: результаты голосования во втором полуфинале
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Эстония: Alika – Bridges
- Бельгия: Gustaph – Because Of You
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Польша: Blanka – Solo
- Австралия: Voyager – Promise
- Армения: Brunette – Future Lover
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
Страны, прошедшие в финал со второго полуфинала / Скриншот с видео
Евровидение-2023: результаты голосования в первом полуфинале
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
Страны, которые прошли в финал с первого полуфинала / Скриншот с видео
Заметим, что в финал Евровидения-2023 прошли 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, Украина как победитель 2022 года и страны "Большой пятерки", которые являются основательницами конкурса и вносят самый большой финансовый вклад в его развитие:
- Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song;
- Испания: Blanca Paloma – Eaea;
- Италия: Marco Mengoni – Due Vite;
- Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
- Франция: La Zarra – Évidemment.
Интересно, что по финансовым причинам от участия в Евровидении отказались Болгария, Черногория и Северная Македония. Тогда как Россия в "черном списке" Европейского вещательного союза после того, как 24 февраля 2022 года вторглась в Украину с войной.