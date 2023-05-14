13 мая в британском Ливерпуле отгремел финал Евровидения-2023 ! За победу в песенном конкурсе сражались представители 26 стран, однако победитель только один.

Смотрите также Швеция в седьмой раз победила на Евровидении-2023

Биография Loreen – победителя Евровидения-2023

Лорин – шведская певица, родом из Марокко и имеет берберские корни. Артистка уже представляла Швецию на песенном конкурсе Евровидение-2012 в Баку. Она одержала победу, набрав 372 очка.

Лорин начала свою музыкальную карьеру в 2004 году с участием в шведском музыкальном конкурсе Idol 2004, где заняла четвертое место. В 2005 году она выпустила свой дебютный сингл The Snake, записанный совместно с группой Rob'n'Raz. Также она стала одной из ведущих на телеканале TV11.

В 2017 году Лорин снова принимала участие в проходившем в Киеве конкурсе Евровидения и исполняла песню Statements, но не смогла пройти в финал.

11 марта 2023 года Лорин стала победительницей Melodifestivalen 2023 и получила право во второй раз представлять Швецию на конкурсе Евровидения-2023 в Ливерпуле с песней Tattoo.

Loreen – победитель Евровидения-2023 / 24 Канал

О чем песня Loreen

Конкурсную песню Tattoo Лорин писала с пятью музыкантами. Кстати, двое из них работали над первым победным хитом Euphoria. Композиция рассказывает о любви с энергией, силой и глубиной. Это мрачный танцевальный поп-трек о том, что не время прощаться. В мелодии заметны мотивы Ближнего Востока.

Перевод песни на русский:

Я не хочу идти.

Но, милый, мы оба знаем.

Сейчас не наше время

Надо прощаться,

Пока не встретимся снова,

Потому что это еще не конец.

Наступит день,

Когда мы найдем свой путь

Скрипки будут играть и ангелы будут плакать.

Когда звезды сойдутся, я буду рядом.

Нет, мне плевать на них всех.

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как тату.

Нет, меня не волнует боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как тату.

Я распускаю волосы

Я успокаиваюсь

Мое сердце в твоих руках.

Не потеряй его, друг

Это все, что у меня есть.

Скрипки играют и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Нет, мне плевать на них всех.

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как тату.

Нет, меня не волнует боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как тату.

О, мне плевать на них всех.

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как тату.

Нет, меня не волнует боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как тату.

Меня волнует только любовь

O, o, o, o.

Меня волнует только любовь

Ты навсегда со мной, как тату.